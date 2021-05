Wann entscheidet Landesschulamt über die Genehmigung?

Am Mittwochabend ist das Privatschulvorhaben in Siersleben auch Thema im Gerbstedter Stadtrat.

Siersleben/Gerbstedt/MZ - Für den neugegründeten Schulverein in Siersleben sind es wegweisende Wochen: Bis spätestens Anfang Juni muss das Landesschulamt seine Entscheidung darüber mitteilen, ob es der ab dem kommenden Schuljahr geplanten Privatschule in Siersleben eine Genehmigung erteilt oder nicht. „Es ist noch kein Bescheid an die Antragsteller ergangen“, erklärte Schulamtssprecher Tobias Kühne auf MZ-Anfrage. Der Bescheid werde aber fristgerecht vor dem 1. Juni übermittelt. „Zum Stand der Bearbeitung kann ich gegenüber Dritten keine Angaben machen“, so Kühne weiter.

Jens Oertel, Sprecher des Vereins „Freie Schule Siersleben“, nannte derweil Details zum aktuellen Genehmigungsverfahren. „Wir haben ein Schreiben vom Landesschulamt bekommen, in dem konzeptionelle und organisatorische Sachen bemängelt worden sind“, sagte Oertel. Die Punkte habe man jedoch bereits alle abgearbeitet und Forderungen fristgerecht erfüllt. „Wir haben die genannten Mängel komplett abgestellt“, so Oertel. Aus Sicht des Schulvereins gebe es daher keinen Grund mehr, das Konzept nicht zu akzeptieren. Man rechne nun im Laufe des Mais mit einer Entscheidung des Landesschulamtes.

Derweil wird das Privatschulvorhaben auch in der Stadtratssitzung am Mittwoch in Gerbstedt erneut Thema sein. Laut Ratsvorsitzendem René Hauser (CDU) werde der Punkt aber im nicht öffentlichen Teil behandelt. Demnach soll es unter anderem um die Nutzung der Siersleber Turnhalle gehen. Zuletzt war aus den Reihen der Stadträte bereits angeregt worden, die Vereinsvertreter einzuladen, um sich zum aktuellen Stand des Vorhabens auszutauschen - dies wird nun realisiert.

Vereinssprecher Jens Oertel sagte gegenüber der MZ, für die Nutzung der Turnhalle sei mittlerweile eine Lösung gefunden worden. „Wir haben eine weitere Hürde genommen.“ Man gehe davon aus, dass der Stadtrat die Privatschule weiterhin unterstütze.