Wann die Freibäder in Gerbstedt und Augsdorf öffnen

Gerbstedt - Die Freibäder in Gerbstedt und Augsdorf eröffnen am kommenden Samstag die Badesaison und sind ab dann für Gäste geöffnet. Das teilte die Stadtverwaltung der Einheitsgemeinde Gerbstedt mit. Demnach öffnet das Gerbstedter Bad am Samstag um 13 Uhr seine Pforten. Das Freibad in Augsdorf öffnet bereits um 11 Uhr. Vor Ort herrscht derweil Vorfreude, dass es nun endlich losgeht. „Es ist alles vorbereitet, wir sind startklar“, sagte Anja Wodak vom Badverein in Augsdorf gegenüber der MZ. Auch für eine noch offene Kassiererstelle für das Freibad in Augsdorf ist nach Angaben der Stadt Gerbstedt mittlerweile Personal gefunden worden.

Die genauen Öffnungszeiten für die Bäder in Gerbstedt und Augsdorf für die anstehende Badesaison sollen im Laufe der Woche mitgeteilt werden. Auf der Homepage der Stadt Gerbstedt finden sich zudem die aktuellen Eintrittspreise für die beiden Freibäder. Der Eröffnungstermin für die Gerbstedter Freibäder war vor allem deshalb mit Spannung erwartet worden, weil beide im vergangenen Jahr komplett geschlossen blieben. Nachdem die Stadt Gerbstedt im Jahr 2020 keinen genehmigten Haushalt hatte, entschied der damalige Bürgermeister Bernd Hartwig (parteilos), dass die Bäder im Sommer nicht öffnen. Die Entscheidung hatte für großen Unmut bei den Bürgerinnen und Bürgern sowie bei den Stadträten der Einheitsgemeinde gesorgt. (mz)