Vorfahrt missachtet: Pkw kollidiert mit Fahrzeug in Halberstadt - drei Personen schwer verletzt

Halberstadt/MZ - Am Freitagabend gegen 21.30 Uhr ist es im Kreuzungsbereich der Quedlinburger Straße/ Am Sülzegraben/Rudolf – Diesel – Straße in in Halberstadt zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 27-jähriger Mann aus Halberstadt mit seinem Pkw die Straße Am Sülzgraben, und beabsichtigte geradeaus in die Rudolf – Diesel – Straße zu fahren.

Beim Überqueren des Kreuzungsbereichs, missachtete er dabei die Vorfahrt eines anderen Pkw, der gerade die Quedlinburger Straße in Richtung Harsleben fuhr. Beide Fahrzeuge kollidierten und kamen an einer Straßenlaterne zum Stehen.

Der 51-jährige Fahrzeugführer, ein 82-jähriger Mann und eine 83-jährige Frau wurden bei der Kollision schwer verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe vonrund 20.000 Euro. Gegen den 27-jährigen Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.