Von der Stützmauer bis zum Katharinenstift

Der Bau der Stützmauer an der Gonna in Sangerhausen war eines der Großprojekte im Rahmen der Städtebauförderung.

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt

- Vor 30 Jahren ist die Städtebauförderung mit ihren verschiedenen Förderprogrammen auch in Sachsen-Anhalt eingeführt worden. Seitdem wurden Investitionen in Höhe von sechs Milliarden Euro getätigt, teilt das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt mit. Auch in Mansfeld-Südharz wurde kräftig gebaut, saniert und modernisiert.

Der Tag der Städtebauförderung, der nun am 8. Mai stattfand, lässt die Kommunen einen Blick auf die vergangenen drei Jahrzehnte werfen. Coronabedingt aber nur in theoretischer Form: So musste der Rundgang durch die Lutherstadt Eisleben, der üblicherweise von der Stadtverwaltung zu diesem Anlass angeboten wird, dieses Mal ausfallen.

60,7 Millionen Euro für die Lutherstadt

Zu sehen gäbe es aber eine Menge, denn seit der Aufnahme in die Förderprogramme haben Bund und Land im Rahmen der Städtebauförderung insgesamt 60,7 Millionen Euro in der Lutherstadt investiert. Die Stadt selbst hat einen Eigenanteil von 13,8 Millionen Euro geleistet.

Eingesetzt wurde das Geld an den unterschiedlichsten Stellen - sei es für Straßen, Schulen, Kirchen, öffentliche Gebäude oder Denkmäler. „Fördermittel ermöglichen, bei schwierigen Haushaltslagen der Gemeinden Bauvorhaben zu realisieren, welche sonst zeitlich aufgeschoben werden müssten oder gar entfallen würden“, sagt Pia Ryll, Sachgebietsleiterin Stadtplanung und -sanierung in Eisleben.

Das Katharinenstift Eisleben ist im Rahmen der Städtebauförderung saniert und ausgebaut worden. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Eines der Leuchtturmprojekte für Eisleben war dabei die Sanierung des Katharinenstifts in zwei Abschnitten. Als Erstes wurde das Objekt von 2002 bis 2008 für fast vier Millionen Euro komplett saniert. Im zweiten Bauabschnitt von 2018 bis 2019 wurden 24 gusseisernen Stützen in der Markthalle erneuert. Kostenpunkt waren hier noch einmal 360.000 Euro.

Ein weiteres großes Projekt war die Sanierung der Sangerhäuser Straße/Marktberg. Im Zeitraum von 1999 bis 2002 wurde in drei Bauabschnitten gearbeitet. Insgesamt flossen dabei Mittel in Höhe von rund 3,5 Millionen Euro. Bei den Arbeiten kamen außerdem archäologische Funde zutage.

Unterhalb des Marktes wurde ein alter Wasserstollen entdeckt. Dieser etwa 1,4 Meter hohe gangartige Hohlraum war noch auf einer Länge von ungefähr 40 Metern erhalten. Und rund um die St. Andreas Kirche entdeckte man einen historischen Friedhof.

Sangerhausen: Straßen und Parkplätze im Blickpunkt

Auch in Sangerhausen wurde in den vergangenen 30 Jahren investiert: Insgesamt 50,97 Millionen Euro sind im Rahmen der Städtebauförderung in die Rosenstadt geflossen. Damit wurden zum Beispiel Arbeiten am Marktplatz, am Rathaus, dem Bahnhof oder für den Neubau der Kita St. Martin finanziert. Eines der aufwendigsten Projekte sei die Erneuerung der Gonnastützmauer in vier Bauabschnitten gewesen, teilt Stadtsprecherin Marina Becker mit. Rund 3,4 Millionen Euro haben die Arbeiten gekostet.

Von großer Bedeutung für die Stadt sei ebenso die fast vollständige Instandsetzung des öffentlichen Freiraums, so Becker weiter. „Während der fast 30-jährigen Durchführungszeit der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme wurde eine Vielzahl von Straßen und Platzräumen umgestaltet und erneuert“, sagt die Stadtsprecherin.

Dabei rückte auch das Thema Parkplätze in den Fokus. Um die historische Raumstruktur zu erhalten und dennoch auf den Verkehr und den Bedarf an Stellfläche zu reagieren, wurden zwei öffentliche Parkplätze mit einer Kapazität von 220 beziehungsweise 156 Stellplätzen errichtet.

Hettstedter Innenstadt vor Verfall gerettet

Das ist auch in Hettstedt der Fall gewesen. Hier wurden im Rahmen der Förderprogramme 13 Parkplätze mit insgesamt 363 Stellplätzen errichtet. Insgesamt sind in den letzten 30 Jahren rund 46,3 Millionen Euro in die Kupferstadt geflossen. Dabei wurde nicht nur in die Altstadt investiert, auch Straßen, Gehwege und Häuser in den Wohngebieten und den Stadtteilen Burgörner und Molmeck wurden saniert.

Der Vöhringerplatz in Hettstedt als Baustelle im Jahr 2008. Der Platz wurde im Rahmen der Städtebauförderung saniert und gebaut. (Foto: Jürgen Lukaschek)

„Die Förderungen haben dazu beigetragen, die Innenstadt von Hettstedt vor dem Verfall zu retten, das Ortsbild von Hettstedt zu verschönern, Leerstand in den Wohngebieten zu beseitigen, die Infrastruktur auszubauen und das Wohnumfeld zu gestalten“, sagt Doris Schröder, Sachgebietsleiterin Stadtplanung.

Eines der größten Projekte war der Busbahnhof. Nach dem Gewinn des Landeswettbewerbes „Auf dem Weg zur barrierefreien Kommune“ wurde der gesamte Vöhringer Platz einschließlich der angrenzenden Straßen in den Jahren 2008 und 2009 komplett neugestaltet. „Der neue Busbahnhof wurde als Erster überhaupt in Sachsen-Anhalt barrierefrei ausgebaut“, sagt Schröder. Rund 3,8 Millionen Euro kostete das Projekt. (mz)