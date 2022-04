Vom Gerätehaus der Feuerwehr bis Fitnessplatz: Diese Projekte sind im Seegebiet in Arbeit

Röblingen/MZ - Die Liste der Bauprojekte in der Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land, die Bürgermeister Jürgen Ludwig (parteilos) im Gemeinderat vorträgt, ist lang. In fast jedem Ortsteil wird erschlossen, gebaut oder bereits das nächste Projekt geplant. Eines der größten aktuellen Projekte ist das Feuerwehrgerätehaus in Wansleben. Am über hundert Jahre alten Spritzenhaus wurde ein Gerüst aufgestellt. Holzschutzmaßnahmen sind an dem alten Gebäude erforderlich.