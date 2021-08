Viele Lehrstellen und Jobs in Mansfeld-Südharz derzeit noch unbesetzt

Eisleben/Hettstedt/Sangerhausen/MZ - Das neue Ausbildungsjahr beginnt am 1. August, doch noch immer sind 314 der insgesamt 630 betrieblichen Berufsausbildungsstellen unbesetzt, war jetzt aus der Agentur für Arbeit in Sangerhausen zu erfahren. Die meisten der freien Lehrstellen, nämlich 140, gehören zu Berufen in den Branchen Rohstoffgewinnung, Produktion und Fertigung. Auch 84 Ausbildungsplätze im Handel, Vertrieb und Tourismus sind noch frei, um nur einige Beispiele anzuführen.

Eigentlich eine komfortable Situation für all diejenigen, die aktuell eine Lehrstelle suchen. Doch so einfach scheint es dann doch nicht zu sein. 138 Bewerber aus dem Landkreis hatten Ende Juli noch keinen Ausbildungsplatz für sich gefunden. Es werde derzeit mit Hochdruck an der Besetzung der freien Ausbildungsstellen gearbeitet, erklärte Jean Lehrmann. Er ist Bereichsleiter in der Agentur für Arbeit in Sangerhausen. Er geht davon aus, dass bis zum Ende September voraussichtlich wieder mehrere Betriebe keinen Auszubildenden finden werden.

1.124 freie Arbeitsstellen in Mansfeld-Südharz

Vermeintlich ist es auch so, dass man sehr schnell einen neuen Arbeitsplatz in der Region finden könnte. Arbeitgeber meldeten im Juli 226 neue Stellenangebote an die Arbeitsagentur, so dass jetzt insgesamt 1.124 freie Arbeitsstellen im Bestand der Agentur sind.

Nach Wirtschaftsabschnitten betrachtet, gibt es derzeit die meisten Arbeitsstellen im verarbeitenden Gewerbe. 179 Stellen sind dort als frei gemeldet. Wer in der Kfz-Branche tätig sein möchte, egal ob im Handel oder in der Reparatur, könnte auch recht flott eine Arbeitsstelle im Landkreis finden. 121 Leute werden in dieser Branche von den Arbeitgebern der Region gesucht. Ebenso auf der Suche nach neuen Arbeitskräften sind die Arbeitgeber im Gesundheits- und Sozialwesen, wo es aktuell 102 als frei gemeldete Stellen gibt.