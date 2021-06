Verwaltung in Helbra an zwei Tagen in der Woche für Besucher geöffnet

Helbra - Der Verwaltungssitz der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra An der Hütte in Helbra ist für Besucher wegen der Pandemie nach wie vor eingeschränkt geöffnet. Ab 8. Juni gibt es für Einwohner allerdings eine Erleichterung. Nach einer aktuellen Presseinformationen können Besucher ab diesem Zeitpunkt an zwei Tagen in der Woche den Verwaltungssitz in Helbra ohne vorherige Terminabsprache aufsuchen.

So ist jeweils dienstags von 9 bis 12 Uhr und 14 bis 17.30 Uhr sowie donnerstags von 9 bis 12 und 14 bis 15.30 Uhr geöffnet. Die Verwaltung weist darauf hin, dass „es zu Einschränkungen im Einlass kommen kann, sofern die Abstandsregelung aufgrund des Besucherverkehrs von 1,50 Meter im Wartebereich nicht eingehalten wird“. Terminvereinbarungen werden deshalb auch für diese beiden Öffnungstage empfohlen. Im Verwaltungsgebäude bestehe zudem für Gäste die Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Unabhängig von diesen Öffnungszeiten nehmen die Mitarbeiter der Verwaltung Anliegen der Bürger auch weiterhin telefonisch entgegen. Die betreffenden Ansprechpartner können auf der Internetseite der Verbandsgemeinde (www.verwaltungsamt-helbra.de) abgerufen oder im Amtsblatt nachgelesen werden. Die Verwaltung ist auch per E-Mail (info@verwaltungsamthelbra.de) erreichbar. Dringende persönliche Termine im Verwaltungssitz erfolgen laut Presseinformation ausschließlich nach vorheriger telefonischer Absprache. „Bitte beachten Sie, dass Sie erst zur verabredeten Terminzeit in das Verwaltungsgebäude eingelassen werden“, wird dazu mitgeteilt. (mz)