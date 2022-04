Versäumnisse im Südharzer Friedhofswesen: Externe Dritte sollen Bescheide ab 2014 prüfen

Südharz/MZ - „Es beschäftigt die Bürger sehr“, betont Maritta Stolberg. Denn die Gemeinde Südharz hat über Jahre einen Teil der Friedhofsgebühren erst spät oder nicht erhoben. In Bennungen sei fälschlich ein Grab eingeebnet worden, Schreiben in einem ähnlichen Fall blieben unbeantwortet, zählt die Roßlaerin auf. „Das ist pietätlos und gefühllos. Die Gemeinderäte müssen was tun - und mehr tun, damit so was nicht mehr passiert!“