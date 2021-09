Vereinschef Harald Henke wird zum Tag der Helbraer Berg- und Hüttenleute überrascht

Helbra/MZ - Ehrung für Harald Henke zum Tag der Helbraer Berg- und Hüttenleute: Der Vorsitzende des Fördervereins Schmid-Schacht wurde für sein langjähriges Engagement zur Bewahrung der Bergbautradition ausgezeichnet und erhielt die Verdienstmedaille in Bronze des Landesverbandes der Bergmanns-, Hütten- und Knappenvereine Sachsen-Anhalt. Mit seinen Vereinsmitgliedern und Mitstreitern aus der Kommune hatte er die Veranstaltung auf dem Vereinsgelände - wie viele andere in den zurückliegenden Jahren bereits auch schon - vorbereitet.

Zum Auftakt lief ein kleiner Festumzug mit etwa 30 Teilnehmern durch den Ort. Gäste aus Staßfurt, Bad Schlema, Eisleben, Hettstedt und Sangerhausen reihten sich hinter den „Original Salzbachern“ ein. Die Kapelle aus Lüttchendorf führte den Zug an, an dem auch der Helbraer Fußballernachwuchs mitwirkte.

Kindereisenbahn für die jüngsten Gäste

Filmvorführungen und Vorträge verfolgten die Besucher des Festes anschließend in den Vereinsräumen. Die jüngsten Gäste konnten in eine Kindereisenbahn steigen, die auf dem Gelände ihre Runden drehte. Gedenkmünzen des Schmid-Schachtes zur Erinnerung an die 800-jährige Bergbaugeschichte wurden geschlagen. Ein Schmied ließ sich außerdem bei seiner Arbeit über die Schulter schauen. Die Mansfelder Bergwerksbahn war zum Fest ebenfalls mit einem eigenen Stand vertreten.

Der Förderverein Schmid-Schacht richtet seinen Blick inzwischen auf den Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 12. September. Besucher werden an diesem Tag in der Zeit von 9.30 bis 16.30 Uhr erwartet. Sie können die Ausstellungen selbst erkunden oder an den stündlichen Führungen teilnehmen, die sich dem Erbe des Kupferschieferbergbaus und der Hüttentechnik widmen.