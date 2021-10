Vereine laden zu Kranichwanderungen in Kelbra ein

Kelbra/MZ - Das Biosphärenreservat lädt am Freitag, 29. Oktober, zu einer Kranichwanderung ein. Treffpunkt ist um 16 Uhr an der Rezeption des Seecamping Kelbra. Außerdem lädt der Naturpark Kyffhäuser am 30. und 31. Oktober ebenfalls zu einer geführten Kranichwanderung ein. Treffpunkt ist auch hier jeweils um 16 Uhr an der Rezeption des Seecamping Kelbra.

Anmeldungen sind dringend erforderlich, unter 034651/29 88 90 (Biosphärenreservat) oder 0361/57 39 16 40 (Naturpark Kyffhäuser).