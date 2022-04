Verärgerung über Schild in Klostermansfeld: Warum wird nicht gleich auf die B180 geleitet?

Klostermansfeld/MZ - Jedes Mal, wenn Uwe Tempelhof an dem großen Wegweiser an der Hauptkreuzung in Klostermansfeld vorbeifährt, muss er mit dem Kopf schütteln. Er versteht nicht, weshalb Fahrzeuge, die in Richtung Eisleben unterwegs sind, weiterhin durch die kleinen Orte Benndorf und Helbra geführt werden.