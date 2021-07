Unterstützung für die Feuerwehr: Acht glückliche Anwärter bestehen Prüfung im Südharz

Südharz/MZ - Bereits zum zweiten Mal hat die Gemeindewehr Südharz künftige Feuerwehrleute aus verschiedenen Orte in einem Lehrgang gemeinsam ausgebildet. Jetzt haben sie zu acht ihre Prüfung abgelegt - und alle bestanden. „Nach den Lockerungen der Coronaschutzmaßnahmen war es für mich wichtig“, erklärt Rick Zierdt von der Gemeindewehrleitung, „überhaupt wieder Ausbildung anzubieten und auch neue Anwärter auszubilden“.

Mit Hilfe aller Ortswehrleiter sei es innerhalb weniger Tage gelungen, sagt Zierdt, die Grundausbildung auf die Beine zu stellen. Immerhin galt es für die künftigen Feuerwehrleute, in ihrer Freizeit und unter den noch geltenden Coronavorschriften 70 Ausbildungsstunden zu absolvieren. Vollgepackt mit viel Theorie und ebenso viel Praxis, die nun abgefragt wurden oder vorzuführen waren. Am Ende, sagt Zierdt, seien alle Prüflinge erleichtert und glücklich gewesen, denn nach der erfolgreich bestrittenen Prüfung können sie in die Einsatzabteilungen aufgenommen werden und die jeweiligen Ortswehren tatkräftig unterstützen.

Ausbildung geht weiter

Im vergangenen Jahr hatte die Gemeindewehr zum ersten Mal die Möglichkeit angeboten, den ersten Teil des Grundlehrgangs zum Truppmann für alle Interessenten gemeinsam zu organisieren. Das kam bei den Teilnehmern gut an, was sich in der Motivation widerspiegelte und auch eine gute Grundlage für künftige gemeinsame Einsätze der Ortswehren sein dürfte.

Für die acht Prüflinge, die jetzt die erste Hürde erfolgreich gemeistert haben, geht die Ausbildung zum Truppmann in den Ortswehren weiter. Der zweite Teil ist allerdings etwas umfangreicher, das Pensum umfasst weitere 80 Stunden.