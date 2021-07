Unfall auf der B 180: Pkw kollidiert an der Kreuzung Oberhütte mit einem Lkw

Oberhütte/MZ - Auf der B 180 hat sich am Mittwochnachmittag an der Kreuzung Oberhütte ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw ereignet. Eine Person im Pkw ist dabei laut Polizei schwer verletzt worden. Sie musste aus dem Fahrzeug befreit werden und ist mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus nach Halle gebracht worden. Eine weitere Person im Auto wurde laut Feuerwehr leicht verletzt. Die Eisleber Wehr war mit sechs Fahrzeugen und insgesamt 26 Einsatzkräften vor Ort. Der Unfall sorgte am Nachmittag für massive Verkehrsbehinderungen. Nach Augenzeugenberichten soll die Ampelanlage vor Ort am Mittwoch außer Betrieb gewesen sein.