Wimmelburg/MZ - In der Wimmelburger Hauptstraße haben Unbekannte am Sonntag gegen 4 Uhr einen Zigarettenautomaten gesprengt. Anwohner seien durch den Knall aufmerksam geworden, so die Polizei.

Der Automat sei zerstört worden. Die Täter entwendeten Bargeld und Zigarettenschachteln. Die Höhe des Schadens ist noch unklar. Die Polizei setzte Kriminaltechniker ein, um Spuren zu suchen und zu sichern.