Übertragungsfehler: RKI meldet null neue Corona-Fälle für Mansfeld-Südharz

Eisleben/Hettstedt/Sangerhausen/MZ - Eine überraschende Null hat das Robert-Koch-Institut am Dienstagmorgen bei den neuen Fällen von Sars-CoV-2-Infektionen im Landkreis Mansfeld-Südharz vermeldet. Leider ist das Infektionsgeschehen aber nicht abrupt zum Stillstand gekommen. Hinter der Null steckt ein Übertragungsfehler. Die Daten seien ordnungsgemäß ans RKI übermittelt worden, dort aber nicht angekommen, hieß es auf MZ-Anfrage vom Landkreis. Die Ursache sei bisher unklar. Tatsächlich sind im Lauf des Montags 69 per PCR-Test bestätigte Neuinfektionen festgestellt worden.

Selbst ohne neue Fälle ist Mansfeld-Südharz am Dienstag mit einer offiziellen Sieben-Tage-Inzidenz von 1.455,6 bundesweit auf Platz 7 geklettert. Gegenwärtig werden in den drei Helios-Kliniken zwölf Patienten mit Covid-19 auf den Intensivstationen behandelt, sechs werden beatmet. Zudem liegen noch 56 weitere Covid-Patienten in den Kliniken.