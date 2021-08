Überblick über die Stationen des Impfbusses in Mansfeld-Südharz

Eisleben/Sangerhausen/Hettstedt/MZ - Landrat André Schröder (CDU) hat an alle bisher noch nicht geimpften Bürgerinnen und Bürger des Landkreises appelliert, das Angebot der mobilen Impfteams des Landkreises anzunehmen und sich impfen zu lassen: „Ärmel hoch! Mit nur einem kleinen Pieks schützen Sie Ihre Gesundheit und die Ihrer Mitmenschen.“

Weitere Lockerungen in MSH durch niedrige Inzidenz möglich

Bislang haben nach Angaben der Kreisverwaltung 52,50 Prozent der Bürgerinnen und Bürger in Mansfeld-Südharz bereits ihre Zweitimpfung erhalten. Mit dem Einsatz des Impfbusses seien die Impfangebote vor allem im ländlichen Raum in MSH nun besser erreichbar. Die mobilen Impfteams sind in der kommenden Woche an einer ganzen Reihe Standorte im Einsatz. Sie spritzen dort den Impfstoff des Herstellers Johnson & Johnson, für den nur eine Dosis nötig ist.

Im Zusammenhang mit der nach wie vor niedrigen Sieben-Tage-Inzidenz an Corona-Neuinfektionen in MSH ist es laut Landkreis weiter möglich, von der Testpflicht vielerorts abzuweichen. Die Inzidenz lag am Sonntag laut Robert-Koch-Institut bei 8,2. Es ist die drittniedrigste in Sachsen-Anhalt. Die Lockerungen gelten unter anderem für außerschulische Bildungsangebote, Veranstaltungen von Kultureinrichtungen sowie beim Sportbetrieb.

Hier wird geimpft