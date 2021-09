Treffen der Wankel-Fans auf dem Flugplatzgelände bei Allstedt

Rund 70 Fahrzeuge, die von einem der relativ seltenen Wankel-Motoren angetrieben werden, konnten am Wochenende beim „Wankelmania“-Treffen auf dem Flugplatzgelände bei Allstedt bestaunt werden.

Wankelmenia auf den Flugplatz Allstedt Foto: Jürgen Lukaschek

Rund 70 Fahrzeugbesitzer aus ganz Deutschland waren mit ihren Wankel-Wagen vorgefahren, auch einige Neugierige aus der Region schauten den Autos unter die Motorhaube. Die Organisatoren des Treffens, Julia und Björn Brusche, haben unterdessen eine durchwachsene Bilanz gezogen.

Von den Fan-Vereinen, die in Allstedt zu Gast waren, sei viel Unterstützung zugesagt, aber am Ende wenig geholfen worden, so dass die meiste Arbeit an den beiden hängen geblieben sei, erklärten sie auf MZ-Anfrage.

Und so könnte das erste Wankelmania-Treffen bei Allstedt auch schon wieder das letzte gewesen sein.