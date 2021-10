Trainer Farih Kadic verlässt im November Romonta Amsdorf: Wie geht es weiter?

Am Freitagabend sind die Amsdorfer (grüne Trikots) in Ammendorf gefordert.

Amsdorf/MZ - Eins steht schon mal fest: So hatten sich Spieler, Trainer, Offizielle und auch die Fans von Romonta Amsdorf ihr großes Jubiläumsjahr garantiert nicht vorgestellt. Der vor 100 Jahren in der Gaststätte „Zum Hecht“ gegründete Verein ist gegenwärtig in stürmische See geraten. Und das sowohl sportlich als auch in Sachen Personal.

Wie ein Blitz schlug jetzt die Nachricht ein, dass Trainer Farih Kadic den Verein im November verlassen und zum Oberligisten VfL Halle wechseln wird. Der 54-Jährige, auf der Jubiläumsfeier des Vereins vor kurzem noch mit hohen Auszeichnungen geehrt, kam vor der Saison 17/18 vom Oberligisten Merseburg zu Romonta.

Weggang von Kadic kommt überraschend

„Für uns kam die Nachricht, dass Farih zum VfL Halle wechseln will, wahnsinnig überraschend. Klar wussten wir, dass der VfL sein Lieblingsverein ist. Aber an einen Wechsel zu diesem Zeitpunkt hat hier keiner gedacht“, so Marko Göpel, Vorstandsmitglied beim FC Romonta Amsdorf auf Nachfrage der MZ. Er betont aber: „Das Ganze ist sauber über die Bühne gegangen.“

Einen neuen Trainer für die Verbandsliga-Elf hat die Vereinsspitze natürlich noch nicht parat. „Klar ist der Zeitpunkt ätzend. Wir werden uns jetzt erst einmal hinsetzen und mit der Mannschaft und möglichen Trainerkandidaten reden. Eins ist klar: Überstürzen werden wir bei der Trainersuche nichts. Bis zum Spiel gegen Magdeburg bleibt Farih Kadic unser Trainer. Dann verabschieden wir ihn ordentlich.“

Landesmeistertitel als größter Erfolg

Den größten sportlichen Erfolg feierte Kadic in der Spielserie 2018/19, als er das Amsdorfer Team zum Gewinn des Landesmeistertitels in Sachsen-Anhalt führte. Auch in der darauffolgenden Spielserie stand er mit Romonta ganz oben, ehe die Saison wegen Corona abgebrochen und dem Team die Anerkennung des Landesmeistertitels durch den Fußballverband Sachsen-Anhalt verwehrt wurde.

Nun also verkündete Kadic seinen doch überraschenden Abgang. In einem Gespräch mit dem Internetportal fupa.net begründete er das so: „Der VfL ist für mich eine absolute Herzensangelegenheit. Mit dem Verein verbindet mich sehr viel und ich habe immer betont, dass wenn der VfL anruft, ich es mir überlegen werde. Es waren mit den Verantwortlichen sehr gute und konstruktive Gespräche, auch mit Blick auf die Ziele des Vereins.“

Auf der Hundertjahrfeier des Vereins wurde Farih Kadic von KFV-Präsident Thomas Große für seine Verdienste geehrt. Nun verlässt er Romonta. (Foto: Kandel)

Apropos VfL Halle. In den Jahren 13/14 bis Ende 15/16 arbeitet Kadic schon als Co-Trainer beim VfL, kennt also Verein und Umfeld gut. Bis zu seinem endgültigen Abschied bei Romonta Amsdorf wird Kadic das Team noch betreuen. Erst nach der Partie im Landespokal gegen den Drittligisten FC Magdeburg, die am 13. November in Amsdorf über die Bühne gehen wird, ist dann Feierabend.

Amsdorf gegen Halle-Ammendorf

Der Trainer-Abschied und die Findung eines neuen Übungsleiters sind Zukunftsmusik. Die Gegenwart hält für die Amsdorfer am Freitagabend eine schwere Aufgabe parat. Die Mannschaft tritt beim Tabellenführer BSV Halle-Ammendorf an.

Ging es in der Vergangenheit in den Duellen zwischen beiden Mannschaften stets knapp zu, so sind die Rollen vor der von Schiedsrichter Alexander Kroll geleiteten Partie diesmal klar verteilt. Die Gastgeber sind seit elf Partien ungeschlagen und marschierten zuletzt von Sieg zu Sieg. Folge der guten Form sind die Tabellenführung und das Weiterkommen im Pokal (4:3 gegen den Oberligisten VfL Halle).

Zwar sind auch die Amsdorfer nach dem glatten 4:0 gegen die Oberliga-Elf aus Merseburg noch im Pokal vertreten, doch in der Meisterschaft lief es zuletzt alles andere als rund. In den letzten Wochen ist Romonta von Platz eins auf Rang sieben abgerutscht. Nach einem halben Dutzend Spielen ohne Sieg ist die Elf in die Abstiegsrunde abgerutscht, statt um die Meisterschaft geht es nun um den Verbleib in der Liga.

Das alles spricht nicht gerade für die Amsdorfer. Vielleicht ist das aber gerade deren Chance, den kaum erhofften Befreiungsschlag zu landen.