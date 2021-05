Theatergruppe lässt „Fahne von Kriwoj Rog“ neu aufleben

Gerbstedt/MZ - Wir befinden uns im Jahr 1929 auf dem Marktplatz der kleinen Bergarbeiterstadt Gerbstedt. An diesem Apriltag wird feierlich eine Fahne übergeben, die noch für Ärger sorgen wird. Sie ist ein Solidaritätsgeschenk der Bergleute aus Kriwoj Rog in der Ukraine an ihre Klassenbrüder. Der Häuer Otto Brosowski, Funktionär der KPD, nimmt sie in seine Obhut. Zukünftig fehlt sie bei keiner Demonstration der Arbeiter - bis zur Machtergreifung der Nazis. Doch diese erkennen die Gefahr, die von der Symbolkraft der Fahne ausgeht, und wollen sie in ihre Hände bekommen. Ob das klappt?

Geschichte wurde live im DDR-Fernsehen gezeigt

Die Geschichte der Fahne von Kriwoj Rog, die sich im Mansfelder Land zutrug, wurde 1967, basierend auf dem gleichnamigen Roman von Otto Gotsche, verfilmt. Und machte die Erzählung DDR- weit bekannt. Nun soll die Geschichte wieder neu aufleben: mit einem Theaterstück. Eine freie Theatergruppe aus Berlin arbeitet schon seit einiger Zeit an dem Stück: „Wir planen schon lange, aber nun kam auch die finanzielle Bewilligung“, so Benjamin Zock, Regisseur des Stücks. Neben dem Film inspirierte den Theaterwissenschaftler auch ein Fernsehstück aus der DDR. Damals wurde die Geschichte live im DDR- Fernsehen gespielt und erreichte viele Zuschauer. „Die Menschen sollen sich erinnern, was sie mit der Geschichte oder dem Film verbinden“, so Zock.

Im Mittelpunkt steht, wie im Original, das Ehepaar Otto und Minna Brosowski, das die Fahne jahrelang versteckt hielt. Weder Verfolgung, noch Haft oder Folter konnten die Bergleute, ihre Familien und Verbündeten dazu bringen, die Fahne „auszuliefern“. Brosowski hatte geschworen, sie in ein sozialistisches Deutschland zu tragen. Im Juli 1945 verließen die Amerikaner das Mansfelder Gebiet und die Truppen der Roten Armee marschierten ein - die Gerbstedter Genossen zogen ihnen mit der Fahne aus Kriwoj Rog entgegen. Das Ziel war erreicht: Die Fahne fiel nicht in die Hände der Nationalsozialisten.

Gruppe aus Berlin möchte mit Mansfeldern in den Austausch treten

Mit Blick auf die Ukraine-Krise möchte die Gruppe aus Berlin auf die Solidarität aufmerksam machen, wie sie damals auch zwischen den Kumpels aus dem Mansfelder Land und der Ukraine bestand. „Noch bis in die DDR-Zeit gab es Brieffreundschaften und Besuche zwischen den Bergleuten aus beiden Ländern“, sagt Zock. Die Gruppe aus Berlin möchte mit Mansfeldern in den Austausch treten: „Wir freuen uns über Fotos, Dokumente und Erinnerungen zu der Geschichte“, so der Regisseur.

Geplant sind vier Spieltermine an zwei Wochenenden im Juli. Die Aufführung wird kostenlos und unter freiem Himmel zu sehen sein. „Für die kleineren Mansfelder wird die Geschichte von einer Puppenspielerin einstudiert“, sagt Zock. Weiterhin sei eine Reise ins Mansfelder Land für Mitte Mai geplant, um kleine Werbevideos zu drehen, so der Künstler.

Spieltermine

In Eisleben wird das Theaterstück am 9. Juli auf dem Marktplatz aufgeführt. Auch in Sangerhausen ist der Marktplatz am 10. Juli eine Theaterbühne. In Hettstedt kann man die Geschichte am 16. Juli zwischen Kirche und Rathaus anschauen. Die letzte Möglichkeit gibt es am 17. Juli im Otto-Brosowski-Schacht in Gerbstedt.