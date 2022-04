Test- und Maskenpflicht: Wie das Schuljahr bisher in Mansfeld-Südharz läuft

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Erleichterung an den Schulen im Landkreis: Die Befürchtung, dass sich viele Kinder in den Ferien über den Jahreswechsel mit dem Coronavirus infiziert haben könnten, hat sich nicht bestätigt. Das ergab eine Umfrage an Schulen in Mansfeld-Südharz. Diese Entwicklung bestätigt den Landestrend, über den Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) wenige Tage nach Unterrichtsbeginn im neuen Jahr informiert hatte.