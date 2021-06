Tempo-30-Zone und Einbahnstraße in Hergisdorf werden diskutiert

Hergisdorf - Mit Verkehrsproblemen in ihrer Gemeinde werden sich die Ratsmitglieder von Hergisdorf zur nächsten Beratung am 30. Juni beschäftigen. Bereits zur letzten Versammlung hatten sie das Thema auf dem Tisch. Auslöser waren Anfragen von Bürgern, die sich vor allem durch den starken Verkehr in zwei Straßen beeinträchtigt fühlen und eine Gefahr für die Anwohner sehen.

Tempo-30-Zone im Bereich der Kliebigstraße vorgeschlagen

Konkret ging es Bürgermeister Jürgen Colawo (parteilos) zufolge um die Einrichtung einer Tempo-30-Zone im Bereich der Martinstraße zwischen Thomas-Müntzer–Straße bis zur Teilung der Straße gegenüber der Einfahrt Martinschacht sowie um die Einrichtung einer Tempo-30-Zone im Bereich der Kliebigstraße zwischen Blankenheimer Straße bis zur Gabelung der Kliebigstraße auf Höhe der Hausnummer 39. Dazu lagen Beschlussvorlagen zur Abstimmung vor.

Beide Entscheidungen wurden jedoch nach eingehender Diskussion bis zur nächsten Ratssitzung vertagt. In der Zwischenzeit sollte die Thematik noch einmal mit dem zuständigen Fachamt in der Verwaltung der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra erörtert werden. Vor allem ging es um die Machbarkeit und Sinnhaftigkeit der Vorhaben. Zur am nächsten Mittwoch stattfindenden Gemeinderatssitzung soll nun endgültig über die weitere Verfahrensweise in beiden Fällen beraten und abgestimmt werden.

Einbahnstraße für die Martinstraße vorgeschlagen

Nach jetzigem Stand wird für die Problematik in der Martinstraße inzwischen aus fachlicher Sicht eine andere Lösung vorgeschlagen. Mit einer Einbahnstraßenregelung soll mehr Sicherheit in dem benannten kritischen Bereich erzielt werden. „Die Situation wird sich auf jeden Fall beruhigen, wenn nur noch aus einer Richtung gefahren werden darf“, glaubt Colawo, sofern für diese Variante die Entscheidung fällt.

Für den Teilbereich in der Kliebigstraße wird nach Absprache mit dem Fachamt weiter die Einrichtung einer Temp-30-Zone favorisiert. Nach dem Ausbau der Straße, die zum Teil sehr abschüssig ist, fahren dort die Fahrzeuge deutlich schneller als vorher.

Mit bereits verabschiedeten Beschlüssen bereitet sich die Gemeinde auf den Ausbau der Kreisstraße vor. So wurde festgelegt, für die Dauer der Baumaßnahme (1. Bauabschnitt, Teilabschnitt 1) an der K 2318 den gemeindlichen Teil der Thomas-Müntzer-Straße (Hausnummern 119-145) als Einbahnstraße mit Fahrtrichtung Ahlsdorf auszuweisen.

›› Die Ratssitzung beginnt am 30. Juni um 18 Uhr in der Mehrzweckhalle. (mz)