Tatjana Zobnina hat Arztpraxis von Christine Landeck in Wallhausen übernommen

Das Team in der Praxis von Tatjana Zobnina (Mitte) in Wallhausen.

Wallhausen/MZ - Seit Juli hat Tatjana Zobnina, Fachärztin für Innere Medizin, die Allgemeinärztliche Praxis in Wallhausen von Christine Landeck übernommen, die nach 30-jähriger Selbstständigkeit in den Ruhestand gegangen war. „Ab März habe ich in dieser Praxis ein Praktikum gemacht bis Ende Juni. Dabei habe ich die Arbeitsabläufe kennengelernt und habe mich in dieser Zeit mit der Unterstützung von Frau Landeck und dem Schwesternteam gut einarbeiten können“, sagt Tatjana Zobnina, die ursprünglich aus Vilnius, der Hauptstadt Litauens, stammt.