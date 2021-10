Sturmböen in Mansfeld-Südharz: „Ignaz“ wirft Bäume um - mehrere Autos beschädigt - Rosarium geschlossen

Sturmschäden in der Seestraße in Seeburg.

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Sturmtief „Ignaz“ hat am Donnerstag für eine ganze Reihe Schäden in Mansfeld-Südharz gesorgt.

Die Ein Dach musste die Feuerwehr in Eisleben in der Größlerstraße/Ecke Lindenallee sichern. Mit der Drehleiter waren die Feuerwehrleute vor Ort, um dort Menschen vor herumfliegenden Dachteilen zu bewahren. Unweit von diesem Einsatzort gab es bereits den nächsten: In der Zeppelinstraße in Eisleben konnte ein Baum den Böen nicht widerstehen und war auf die Straße gekippt. Im Eisleber Ortsteil Helfta musste die Feuerwehr ebenfalls ausrücken, um in der Raismeser Straße einen umgekippten Baum von der Fahrbahn zu holen.

Immer wieder gehen derzeit in der Leitstelle in Sangerhausen Meldungen ein, und die Feuerwehren der Region werden zu Einsätzen gerufen. So registrierte man allein am Vormittag bereits umgestürzte Bäume in Alterode, Volkstedt, Helmsdorf und Leimbach beispielsweise. In Alterode hatte ein umgestürzter Baum zusätzlich eine Telefonleitung in Mitleidenschaft gezogen.

Feuerwehreinsatz im Sonnenweg in Eisleben. Foto: Marcel Wunderlich

Mehrere Bäume waren bei Neehausen auf die Kreisstraße zwischen Höhnstedt und Wormsleben gekippt. Auf der Bundesstraße 242 nahe dem Rammelburgblick musste die Feuewehr ebenso einen umgestürzten Baum beiseite räumen wie auf der Landesstraße zwischen Harkerode und Welbsleben.

Einsatz der Feuerwehr in der Lindenallee in Eisleben. Foto: Severin Buhl

Dass Ignatz den Bäumen so zusetzen kann, liegt daran, dass die noch belaubten Bäume den Windböen eine größere Angriffsfläche bieten als Bäume, die die Blätter bereits verloren haben.

Am Schloßberg im Allstedter Ortsteil Beyernaumburg fiel am Morgen eine große Linde um und stürzte auf fünf geparkte Autos, die beschädigt wurden. Verletzt wurde zum Glück niemand. Am Schloßberg waren die Feuerwehren aus Allstedt, Beyernaumburg, Liedersdorf und Holdenstedt mit 24 Männern und drei Fahrzeugen im Einsatz.

Nach Angaben der Rettungsleitstelle fielen auch Bäume auf die L 219 am Flugplatz bei Allstedt. Weitere umgestürzte Bäume gab es in den Südharzer Ortsteilen Schwenda und Stolberg.

Die Feuerwehr in Eisleben muss Sturmschäden beseitigen. Foto: Severin Buhl

In Stempeda kurz hinter der Kreisgrenze war am Morgen der Strom weg. Ob auch Orte im benachbarten Mansfeld-Südharz von dem Stromausfall betroffen sind, war am Morgen noch unklar.

In Sangerhausen wurde am Vormittag beschlossen, das Rosarium aus Sicherheitsgründen am Donnerstag geschlossen zu halten. Der Schaustellermarkt, der im Rahmen des Sangerhäuser Herbstshoppings in der Külzstraße stattfindet, soll am Nachmittag hiongegen öffnen. "Wir haben alles gesichert und probieren es", sagte Sven-Boko Heck, der das Fest für den Gewerbeverein organisiert. "Wenn es nicht geht, machen wir wieder zu."

Auch im Nachbarkreis wird das Kyffhäuserdenkmal am Donnerstag nicht für Besucher zugänglich sein.