Sturm „Ignatz“ in Mansfeld-Südharz: Baum vom Dach des Rollhockeystadions in Allstedt gehoben

Allstedt/MZ/bl - Der Baum, den Sturm „Ignatz“ auf ein Gebäude im Eberhard-Kannegießer-Stadion in Allstedt „geblasen“ hat, ist geborgen worden, wie ein Foto eindeutig beweist. Offen ist, wie es um das Gebäude, in dem sich normalerweise die Kinder der Rollhockey-Abteilung umziehen, bestellt ist.

Ursprünglich habe der Rollhockey-Verein den Baum selber wegräumen wollen. Aber dieses Vorhaben erwies sich dann doch als eine Nummer zu groß. Daraufhin hatte die Stadt signalisiert, dass sie sich kümmern werde. Das hat sie dann auch zum Ende der vergangenen Woche getan. Nun sind die Hoffnungen groß, dass für die Schäden, die an dem Gebäude entstanden sind, die Versicherung aufkommt.

In Mansfeld-Südharz hatte es wegen des Sturms vor anderthalb Wochen insgesamt mehr als 90 Feuerwehreinsätze gegeben. Am häufigsten mussten die Retter in der Goldenen Aue, in Allstedt, Sangerhausen und Eisleben ausrücken.