Stolberger Laientheatergruppe führt in der Kirche St. Cyriaki und Nicolai Müntzer-Stück auf

Kostümprobe in der Schwendaer Kirche. Am Reformationstag wird das Thomas-Müntzer-Stück aufgeführt.

Schwenda/MZ - In gewissem Sinne ist es eine Premiere: Die Stolberger Laientheatergruppe wird an diesem Sonntag, dem Reformationstag, um 16 Uhr Thomas Bayers Stück „Thomas Müntzer: Der Versuch einer Annäherung mit der Hoffnung auf eine menschliche Zukunft“ in einer der schönsten Kirchen im Harz aufführen, in der Kirche St. Cyriaki und Nicolai in Schwenda.

„Wir haben schon ein bisschen Bauchschmerzen“, sagt Carla Böttcher und muss lachen. Lampenfieber! Dabei ist sie schon von Anfang an dabei, als Bayer 2017 die ersten Szenen des Stücks zu Papier gebracht und Paul Theissen und Melody Bayer die Musik komponiert hatten. Damals fand sich ein kleiner, mutiger Kreis von Laien zum Theaterspiel zusammen. Seitdem hat Bayer weiter an dem Stück gearbeitet, jedes Jahr wurde es etwas verändert. Neue, teils sehr aktuelle Passagen kamen hinzu. „Auch diesmal sind wieder ein paar Stellen verändert worden“, sagt Böttcher, die in alter Tracht und mit ihrem Korb eine Marktfrau spielt - und mit großem Vergnügen die Stolberger Mundart aufleben lässt.

Bauernkrieg als Höhepunkt der Reformation in Deutschland

In vier Jahren jährt sich die Schlacht zum 500. Mal, als Müntzer in den Kampf gegen die Obrigkeit zog, mit seinem Bauernheer bei Frankenhausen geschlagen und selbst wenig später in Mühlhausen hingerichtet wurde. Der Bauernkrieg gilt als einer der Höhepunkte der Reformation in Deutschland. Neben Martin Luther war Müntzer, der gebürtige Stolberger, eine der herausragenden Persönlichkeiten jener Zeit.

Mehrere Dutzend Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus Stolberg und verschiedenen Orten stehen beim Theaterprojekt auf der Bühne, darunter Mädchen und Jungen aus dem Kinderheim der Albert-Schweitzer-Familienstiftung und Bewohner der Villa „Noah“. Um alles Organisatorische kümmert sich der Stolberger Gewerbeverein. „Wir haben das Stück zuletzt am Reformationstag vor zwei Jahren gespielt, dann mussten wir coronabedingt pausieren“, sagt Claudia Hacker, die ebenfalls als Marktfrau mitspielt. „Inzwischen haben wir sehr fleißig geprobt. Alle sind mit viel Freude und Elan bei der Sache.“ Die letzte Probe wird am Sonntagmittag in der Schwendaer Kirche stattfinden, professionell geleitet durch Mario Jantosch vom Anderswelt-Theater, gemeinsam mit Bayer. Der musikalische Teil ist umfangreicher geworden: Neben einem jungen Organisten aus Sangerhausen wirken der Chor der Kantorei Goldene Aue unter Leitung von Martina Pohl und ein Posaunenquartett unter Leitung von Frank Rudhardt mit. Für Technik, Beleuchtung und Effekte sorgt wie immer Lutz Elschner.