Sonne und musikalische Unterhaltung beim Rosenfest in Oberwiederstedt

Wiederstedt - Die Sonne scheint durch die Blätter hindurch, hin und wieder weht ein laues Lüftchen und auf den Tischen klappern die Kaffeetassen. Nach über einem Jahr Pause veranstaltet das Novalis-Museum im Schloss Oberwiederstedt mit dem Rosenfest die erste größere Veranstaltung. Coronabedingt mussten viele Angebote in den vergangenen Monaten ausfallen; und ebenso coronabedingt wurde das traditionelle Rosenfest dieses Mal im Schlosspark durchgeführt. „Hier haben wir mehr Platz“, sagte Petra Sehnert vom Novalis-Museum, die mit weiteren ehrenamtlichen Helfern die Veranstaltung auf die Beine gestellt hatte. Und Platz brauchte man auch. Denn von den rund 90 angemeldeten Gästen kamen auch alle.

Stempelkasten als kleine touristische Attraktion

Zwei Stunden wurden diese von der ausgebildeten Opernsängerin Aline Berlitz literarisch und musikalisch unterhalten. Welche dabei immer wieder Bezug zum Rosenfest und allen anderen blühenden, duftenden Gewächsen nahm. Ein Leichtes, immerhin war die Veranstaltung eingerahmt im Blauen Garten des Schlossparks, in dem weit über 30 blaue Blumen blühen. „Dabei muss ich mich für die vielen Spenden bedanken. Das war für mich eine große Überraschung“, sagte Museumsdirektor Steffen Schmidt. Kistenweise seien die Pflanzen, genauso wie Erde, geliefert worden. Somit konnte das Museumsteam den Garten rechtzeitig auf Vordermann bringen.

In die blaue Pracht reiht sich seit neuestem außerdem eine kleine touristische Attraktion ein: ein Stempelkasten des „Wippertaler Stempel(S)pass“. Der ebenfalls blau leuchtende Holzkasten soll Besucher ans Schloss locken. Initiiert wurde die Stempelaktion durch die „Arbeitsgemeinschaft zur Erhaltung der Wipperliese und touristischen Aufwertung des Wippertals“ anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Wipperliese im vergangenen Jahr. Dabei ginge es nicht nur um den Erhalt der Eisenbahn, sondern auch darum, Gastwirte und touristische Sehenswürdigkeiten und Attraktionen einzubinden, erklärte Marco Zeddel, Mitinitiator der Stempeltour und Pressesprecher der Mansfelder Bergwerksbahn, bei der offiziellen Einweihung des Kastens im Novalis-Schloss.

Manfred Hauche holte sich den neuen Stempel für sein Heft ab, nachdem Marco Zeddel von der Bergwerksbahn (re.) die neue Attraktion eingeweiht hatte. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Novalis-Museum für Besucher geöffnet

Entlang der Wipper finden Wanderlustige die blauen Bauten unter anderem am Hettstedter Kunstzuckerhut oder am Schloss in Mansfeld. In einem eigens dafür angelegten Heft können die 20 Stempel gesammelt werden. Wiederstedts Ortsbürgermeisterin Margret Hebecker, die sich ebenfalls unter die Gäste des Rosenfests gemischt hatte, freut sich über den Stempelkasten in ihrem Ort. „Das ist toll. So kommen hoffentlich noch mehr Leute zum Schloss“, sagte sie. Außerdem zeige das Rosenfest, dass der Bedarf an solchen Angeboten und Ausflugsmöglichkeiten bei den Menschen groß ist. „Ich hoffe, dass noch weitere Veranstaltungen hier stattfinden können und werden“, sagte Hebecker.

Übrigens ist das Novalis-Museum auch unabhängig von Veranstaltungen wieder für Besucher geöffnet. Aktuell kann die Ausstellung „Die blaue Blume sehn’ ich mich zu erblicken“ des Künstlers Wolfram Hänsch besichtigt werde. Gezeigt werden Radierungen, ergänzt mit Zitaten von Novalis, Casper David Friedrich und anderen Romantikern. Außerdem kann die Dauerausstellung zu Novalis weiterhin besichtigt werden. Anmeldungen für die Ausstellung unter: 03476/85 27 20 oder per Mail: schloss-oberwiederstedt@t-online.de (mz)