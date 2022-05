So steht es um die Bauarbeiten im neuen Mehrzweckgebäude in Mansfeld

Mansfeld/MZ - Die Handwerker im neuen Mehrzweckgebäude am Schulstandort Mansfeld setzen zum Endspurt an. „Wenn alles so gut weiterläuft, könnten wir Ende des Jahres beziehungsweise Anfang des nächsten Jahres fertig sein“, blickt Bauamtsleiterin Carina Senft optimistisch nach vorn und nennt einen Zeitraum für den lang ersehnten Fertigstellungstermin des Neubaus.

Normalerweise sollte das zweigeschossige Gebäude längst übergeben worden sein. Doch ein mehrwöchiger Baustopp im Sommer wegen Lieferschwierigkeiten bei Dämmstoffen für das Dach warf die ursprüngliche Planung durcheinander. Anfang September konnte der Baustopp dann aufgehoben und der Betrieb wieder aufgenommen werden.

Zweiter Rettungswegs als wichtiger Punkt

Seitdem gehen die Arbeiten in dem Gebäude zügig voran. Die Fußbodenleger sind gegenwärtig im Schulanbau im Einsatz, mit dem die bisherigen Platzprobleme am Mansfelder Schulstandort gelöst werden sollen. Die Fliesenleger werden noch erwartet. Letzte Arbeiten stehen zudem für die Elektroinstallation an. „Restarbeiten werden auch an der Fassade ausgeführt“, zählt Senft weiter auf. In den zurückliegenden Wochen sei viel Farbe ins Spiel gekommen, meint sie in Bezug auf die Malerarbeiten.

Sven Bösel von einer Biesenröder Firma beim Fußboden verlegen. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Ein wichtiger Punkt im weiteren Bauablauf ist die Errichtung des zweiten Rettungsweges. „Das wird der Knackpunkt sein. Die Treppe ist schon gefertigt“, sagt die Bauamtsleiterin.

Die Treppe soll außen an das Gebäude angebracht werden. Sobald alle Gerüste gefallen sind und die Böschung am Gebäude soweit hergerichtet ist, steht dem Aufstellen der Treppe nichts mehr im Weg. Nur die Witterung könnte den Plänen dann noch einen Strich durch die Rechnung machen. Mansfelds Bauamtsleiterin hofft aber sehr, dass alles wie jetzt vorgesehen klappen wird und es nicht zu weiteren Verschiebungen kommt.

Mehr Platz für die Schüler

Denn das neue Mehrzweckgebäude wird dringend gebraucht. Die bestehenden Räumlichkeiten im Grund- und Sekundarschulbereich reichen bei weitem nicht mehr aus. Mit dem Anbau wird nun zusätzlicher Platz geschaffen.

Das Obergeschoss des Gebäudes verfügt über vier Klassenräume. Nach Angaben der Bauamtsleiterin sind sie mit einer modernen Belüftungsanlage ausgestattet. Gerade in Pandemie-Zeiten kommt dieser Technik eine besondere Bedeutung zu. In der Mensa im Erdgeschoss wird die Schulspeisung ausgereicht. Veranstaltungen können dort in Zukunft auch stattfinden.

Die Gewerke arbeiten Hand in Hand: Felix Manke installiert Stromkabel an der Decke. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Unterstützung von Landkreis Mansfeld-Südharz

Das Bauprojekt der Stadt Mansfeld wird vom Landkreis Mansfeld-Südharz finanziell unterstützt. Die Verwaltung stellte rund 1,5 Millionen Euro zur Verfügung. Bei diesen Mitteln handelt es sich um eine Vorauszahlung für die Mietkosten, die der Landkreis in den nächsten 20 Jahren für die Nutzung des Sekundarschulbereiches als Schulträger an die Stadt Mansfeld zu entrichten hat.

Dort, wo der Anbau jetzt errichtet wurde, stand zuvor eine alte Turnhalle. Sie wurde bereits vor zwei Jahren abgerissen, um Platz auf dem Schulgelände für das geplante Mehrzweckgebäude zu schaffen. Der Startschuss für die Bauarbeiten fiel schließlich im Sommer des vergangenen Jahres.