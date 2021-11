Siersleber Schule ist Thema im Gerbstedter Stadtrat

Gerbstedt/MZ - Wenn die Stadträte am Dienstagabend in Gerbstedt zusammenkommen, endet wohl auch eine selbstauferlegte Zeit des Stillschweigens. Denn einmal mehr wird bei der Sitzung die geplante Privatschule in Siersleben Thema sein. Auch wenn das Vorhaben nicht explizit auf der Tagesordnung steht, soll es am Dienstag neue Informationen zum weiteren Vorgehen geben. Details hierzu waren am Montag derweil noch unklar.

Zuletzt hatten Vertreter von Stadt, Stadtrat und dem Schulverein aus Siersleben am Runden Tisch vereinbart, dass zunächst keine Infos zum Thema nach außen dringen sollen. Die jeweiligen Beteiligten haben sich bis dato an diese Vereinbarung gehalten.

Frist für Privatschulvorhaben beim Landesschulamt

Jens Oertel, Sprecher des Vereins Freie Schule Siersleben, sprach mit Blick auf die Dienstagssitzung von einem „wichtigen Termin“. Er wolle weiterhin keine Details öffentlich machen, erklärte aber, dass bei der Ratssitzung das weitere Vorgehen zur Privatschule vorgestellt und auch abgestimmt werden soll. „Wir hoffen, ein positives Feedback der Stadträte zu bekommen“, sagte Oertel der MZ. Der Antrag für die geplante Privatschule muss derweil bis 1. Dezember beim Landesschulamt eingegangen sein.

Zuletzt hatte in Siersleben ein „Bewegtes Feriencamp“ für Vor- und Grundschulkinder stattgefunden - auch, um auf das Vorhaben der Privatschule aufmerksam zu machen. Bürgermeister Ulf Döring (CDU) und Ratschef René Hauser (CDU) unterstützten vor Ort die Ferien-Initiative.