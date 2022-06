Schulbeginn nach den Corona-Ferien: Wie die Schulen das meistern wollen

12.700 Schüler gibt es im Landkreis, seit Mitte März sind die allermeisten zu Hause. Vorige Woche kehrten die Abschlussklassen bereits in die Schulen zurück und bis zu den Sommerferien soll auch der Rest der Schüler zumindest tageweise ihre Klassenzimmer und Lehrer wiedersehen. Und dabei geht gewissermaßen der Hygieneplan aktuell über den Lehrplan.

So auch in Eisleben, wo 100 Heineschüler seit einigen Tagen wieder im angestammten Ausweichquartier lernen. Sie bereiten sich auf ihre Prüfungen im Mai vor. Weitere 200 Schüler werden noch erwartet. Wie das gehen soll? Schulleiterin Marina Maertens versucht darauf gerade gemeinsam mit ihren Lehrerkollegen eine Antwort zu finden.



Corona-Pandemie: Schulen bereiten sich auf Neustart vor

„Es ist schon jetzt sehr kompliziert“, sagt sie. Die Hygiene- und Abstandsregeln sind umzusetzen. In der Schule klappe das, auch wenn man immer wieder daran erinnern müsse. Wie das wird, wenn alle Schüler wieder zur Schule kommen sollen, weiß die Schulleiterin jetzt noch nicht. Der Plan sieht vor, dass die neunten Klassen ab dem 4. Mai wieder zur Schule gehen.



„Jeder Jahrgang sollte bis zu den Pfingstferien einen Tag am Unterricht teilgenommen haben. Wie das organisiert werde, stehe noch nicht fest, sagt Maertens. Auch stelle man gerade fest, wie groß der Bedarf am freiwilligen Lernen in den Pfingstferien ist. Anbieten wolle man auf jeden Fall zusätzlichen Unterricht, um Defizite abbauen zu helfen.

Scholl-Gymnasium in Sangerhausen erarbeitet Plan

Auch das Scholl-Gymnasium in Sangerhausen wird bis zu den Pfingstferien jede Klassenstufe für mindestens einen Tag an die Schule holen, die elften und zehnten Klassen sollen sogar durchgängig unterrichtet werden und auch die Neunten im Schulteil Kelbra werden bis zu den Pfingstferien fast jeden Tag da sein, sagt Schulleiter Jens Peter. Dass die zwölften Klassen das Schuljahr am Donnerstag beendet haben, helfe bei der Umsetzung.



„Unsere Raum- und Lehrerkapazität in Sangerhausen wächst dadurch um mindestens ein Viertel“, schätzt Peter. Der detaillierte Plan für den Präsenzunterricht wird auf die Homepage gestellt. Bei Klassenstufen, die vor Pfingsten nur für einen Tag ans Scholl kommen, sollen die Lehrer feststellen, wie nach sechs Wochen Fernunterricht der Lernstand ist. Tests würden erst mal keine geschrieben, hat Peter festgelegt. Auch die Klassenarbeiten für die Stufen 5 bis 9 sind abgesagt. Peter weiß, dass viele Lehrer Noten für das Zeugnis brauchen. Die könne man aber auch für mündliche Leistungen vergeben.



Und auch das, was die Schüler zu Hause erarbeitet haben, kann benotet werden. Für zusätzliche Angebote in den Pfingstferien erweise sich derweil der Schülerverkehr als Hürde. Weil in den Ferien keine Schulbusse fahren, wären drei Viertel der Scholl-Gymnasiasten automatisch von den Angeboten ausgeschlossen, wenn ihre Eltern sie nicht bringen und holen können, sagt Peter. Nach Pfingsten strebe man an, dass die Klassen geteilt werden und tageweise abwechselnd an die Schule kommen.

Grundschule Roßla: Viertklässler kommen wieder zur Schule

Auch in die Roßlaer Grundschule zieht am Montag wieder Leben ein. „7.55 Uhr geht es für die Viertklässler los“, freut sich Schulleiterin Kerstin Augustin und zollt ihrem Kollegium ein großes Lob, das in den zurückliegenden Wochen sehr engagiert unter den erschwerten Bedingungen gearbeitet und dabei auch den Neubeginn vorbereitet habe.

Auf der Internetseite der Schule erhalten Kinder und Eltern alle Informationen zum bevorstehenden Schulstart. Zudem gibt es umfangreiche Lernangebote für die einzelnen Jahrgänge und Fächer. „Jetzt zahlt es sich aus, dass wir schon vorher viel digital mit den Kindern gearbeitet haben“, sagt Augustin. „Die Kinder kannten das Lernformat, vor allem auch das selbsttätige Arbeiten.“ Schon vor der Schließung der Schulen habe ihr Kollegium neues Material vorbereitet, ständig erneuert und Pläne erarbeitet. Kinder, die keinen PC zu Hause haben, konnten sich täglich die Aufgaben in der Schule abholen. Kontakte per Skype seien aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht möglich gewesen, aber telefonisch oder per Mail.

Abstandsregeln und Schleuse für die Schule

„Wir haben in der Schule umgeräumt, mit dem Zollstock alles ausgemessen, die Abstände farbig markiert“, schildert Augustin. Neuerdings werden die Kinder am Eingang eine Schleuse passieren - zum Händewaschen mit Seife und kaltem Wasser. „Jedes Kind muss eine Bescheinigung der Eltern vorlegen, dass es gesund ist und in den vergangenen 14 Tagen keinen Kontakt zu einem Infizierten hatte.“ Ein Sanitätsraum sei für den Fall des Falles vorbereitet, das Lehrerzimmer in den Lichthof verlegt worden.



„Dort gibt es künftig einen Kreisverkehr.“ Montag und Dienstag kommen die Viertklässler, um in vier kleinen Gruppen zu lernen. Mittwoch starten voraussichtlich die Drittklässler. „Wir haben nur sechs Räume, sieben Kinder pro Raum sind erlaubt“, sagt Augustin. Es werde sich einspielen, wann welche Jahrgänge in der Schule lernen.

Ein bisschen Sorge bereite ihr noch die Busfahrt, zumal sich die meisten Kinder seit Wochen nicht gesehen und sicher viel zu erzählen hätten. „Ich bin gespannt, ob sie inzwischen gelernt haben, Abstand zu halten.“ Denn das sei auch für den neuen Schulalltag wichtig. (mz)