Klostermansfeld/MZ - Ein Streit zwischen zwei Männern an einer Tankstelle in Klostermansfeld ist am späten Montagabend eskaliert.

Die Beteiligten lieferten sich eine Schlägerei, in deren Verlauf der 50-Jährige zu Boden fiel und von seinem 33-jährigen Widersacher mit dem nackten Fuß ins Gesicht getreten wurde, so die Polizei. Der Verletzte, der dem jüngeren mit dem Tod bedrohte, wurde in eine Klinik gebracht.