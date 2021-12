„Schattenwelt Südharz“ wirkt in einem Video der Berliner Mittelalter-Band „Corvus Corax“ mit

Die „Schattenwelt Südharz“ ist in einem Video der Berliner Mittelalter-Band „Corvus Corax“ zu sehen. Das ist auf Burg Gleichenstein im Eichsfeld entstanden.

Südharz/MZ - Es sind martialische Klänge der Berliner Mittelalter-Band „Corvus Corax“ (zu deutsch: Kolkrabe), zu denen finstere Dämonen den Schwedenkönig Sverker im Traum heimsuchen. Hatte er doch begonnen, im Kerzenlicht einen Brief an den Dänenkönig zu schreiben, um den drohenden Krieg zu verhindern - nur ist er überm Schreiben eingeschlafen. Und prompt schlägt die Stunde der „Schattenwelt Südharz“, die den Traum des Schwedenkönigs zum Alptraum werden lässt… 1989 in Ostdeutschland als „Könige der Spielleute“ gegründet, hat die Band jetzt das Musikvideo zum Titel „Sverker“ auf Youtube veröffentlicht.

„Als Walking-Act-Gruppe ’Schattenwelt Südharz’ begeistern wir ja schon seit einiger Zeit die Region“, erzählt Initiator Jürgen Prell aus Roßla. Doch dass sie nun bei einem Konzert der Berliner Mittelalter-Band „Corvus Corax“ dabei waren und in deren neuem Musikvideo zu sehen sind, macht die Fabelwesen aus Südharz und Kyffhäuser überregional bekannt. Schließlich haben „Corvus Corax“ schon weltweit das Publikum begeistert, sind von Hollywood-Komponist Hans Zimmer für „Ironclad - Bis zum letzten Krieger“ angeworben worden und haben live am Set bei Dreharbeiten für „Game of Thrones“ gespielt.

Stolz auf den Videodreh auf Burg Gleichenstein

Tatsächlich stammen die Mitglieder der „Schattenwelt Südharz“ nicht nur aus der gleichnamigen Gemeinde, wie Prell erzählt. „Unsere Mitglieder kommen aus dem Gebiet von Bad Frankenhausen bis Thale und von Allstedt bis Nordhausen.“ Einen ihrer spektakulären Auftritte hatten sie zur ersten, bislang einzigen Rauhnacht in Stolberg: Hunderte von Zuschauern erlebten 2019, kurz nach Weihnachten, den Auftritt der Schattenwelt-Fabelwesen.

Angesichts der aktuellen Situation wäre das jetzt - selbst im Freien - nicht möglich, aber: „Trotz Pandemie konnten wir schöne Stunden mit zahlreichen Besuchern in Stolberg bei der Flutopferhilfe verbringen“, erzählt Prell. Zum Spuk- und Geisterfest auf dem Uftrunger Heerstall oder zu Halloween in Allstedt haben sich die Dunkelfürstin zu Roßla oder der Hammerschmied Wieland aus Zorge mit dem uralten Karstteufel unters Volk gemischt und für zig Fotos mit Besuchern posiert.

Der Videodreh auf Burg Gleichenstein im Eichsfeld sei ein neuer Höhepunkt für die Mitglieder der Schattenwelt-Südharz gewesen, sagt Prell stolz. „Im Abspann des Videos werden wir sogar neben internationalen Künstlern erwähnt!“

›› Das Video im Internet: www.youtube.com