Schaden durch Frost: Obstbauer in Aseleben blickt skeptisch auf die Aprikosenernte

Aseleben - Aprikosen gehören irgendwie zu einem richtigen Sommer dazu. Doch leider müssen sich die Fans der süßen Früchte von den Plantagen am Süßen See in diesem Jahr in Verzicht üben. „Die Aprikosen sind fast schon ein Totalausfall“, sagt Obstbauer Philipp Moser geknickt. Für ihn ist es nicht nur der Verzicht auf eine Gaumenfreude, sondern auch ein herber wirtschaftlicher Verlust. Spätestens seit den Eisheiligen im Mai war die Befürchtung bei den Obstbauern rund um den Süßen See groß, dass die Aprikosenernte nicht gut ausfallen wird. Nun, kurz vor der Erntezeit, gibt es für Mosers Mitarbeiter gar keine orange-rötliche Frucht vom Baum zu pflücken.