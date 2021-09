Sangerhäuser Arbeitsagentur gibt Tipps: Wie gelingt die Rückkehr ins Arbeitsleben?

Eisleben/Hettstedt/Sangerhausen/MZ - Wie Menschen nach einer längeren Berufspause den Wiedereinstieg ins Arbeitsleben finden können, darüber wollen die Arbeitsagentur und das Jobcenter Mansfeld-Südharz in einer gemeinsamen Telefonaktion am Donnerstag, 30. September, informieren.

Verantwortlich für den Aktionstag zeigen sich die Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Sangerhausen, Karin Lieder, und des Jobcenters, Melanie Göbel. Lieder erklärt den Hintergrund: „Die Gründe für eine Unterbrechung oder Veränderung des Arbeitslebens sind vielfältig. Oft liegen die Ursachen in der Pflege von Angehörigen oder der Erziehung von Kindern, aber auch in der sich verändernden Arbeitswelt. Dann entstehen so einige Fragen.“

Tipps und Angebote für den Wiedereinstieg ins Arbeitsleben

Und diese sollen zwischen 9 und 12 Uhr beantwortet werden. So wird es viele Tipps und Angebote geben, um den Wiedereinstieg oder eine berufliche Veränderung zu schaffen. Vorgestellt werden unter anderem Arbeitszeitmodelle, Qualifizierungsmöglichkeiten oder Ausbildungen, die auch in Teilzeit absolviert werden können. Auch soll aufgezeigt werden, wie die Chancen auf dem Arbeitsmarkt in Zeiten von und auch nach Corona sind.

Denn hier seien viele Dinge im Fluss, gibt Melanie Göbel zu bedenken: „Die Entwicklungen des Arbeitsmarktes und der Berufswelt sind geprägt von Veränderungen, sogenannten Mega-Trends. Faktoren wie Globalisierung oder Digitalisierung bilden ein sich stetig wandelndes Anforderungsprofil und verlangen mehr Flexibilität ab. Auch wir müssen uns permanent mit den Entwicklungen des regionalen Arbeitsmarktes auseinandersetzten“, ergänzt die Beauftragte für Chancengleichheit.