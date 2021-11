Romonta Amsdorf tritt mit neuem Trainer gegen Blau-Weiß Farnstädt an

Amsdorf/MZ - Am Sonnabend beginnt für den FC Romonta Amsdorf eine neue Zeitrechnung. Die Elf um Kapitän Alexander Gründler spielt bei Blau-Weiß Farnstädt. Das Duell beim Aufsteiger ist für die Amsdorfer das erste Spiel nach der Ära von Trainer Farih Kadic. Er hatte die Amsdorfer seit der Saison 17/18 trainiert, sie zum Meistertitel in der Verbandsliga-Saison 18/19 geführt. Und große Spuren für seinen Nachfolger hinterlassen.

Gunnar Schad jetzt Coach von Romonta Amsdorf

Ab jetzt, und das nach Aussage von Romonta-Vizepräsident Marko Göpel vorerst bis Ende des Jahres, fungiert Gunnar Schad als Trainer beim FC Romonta. Zumindest vier Partien, darunter das Nachbarschafts-Duell bei Blau-Weiß Farnstädt und die Kreisderbys gegen den VfB Sangerhausen und Edelweiß Arnstedt, fallen in seinen Aufgabenbereich.

„Ich habe am Mittwoch das erste Mal das Training geleitet. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht“, so der neue Coach. Auf eben jenen Spaßfaktor setzt er auch in der Partie in Farnstädt. „Wenn die Jungs Spaß haben, haben wir auch Erfolg“, sagt Schad.

Im Telefonat mit dem MZ-Sportreporter hebt Schad dabei noch einmal explizit die Arbeit von Farih Kadic hervor. „Das Team ist in einer Top-Verfassung. Athletisch sind alle Spieler auf einem extrem hohen Niveau. Technisch sind die Spieler Spitzenklasse. Jetzt müssen sie beides nur noch auf den Platz bringen. Schließlich ist Fußball ein Ergebnissport.“

Seit acht Spielen sieglos

Die Premiere des 57-Jährigen steigt am Sonnabend im Nachbarschaftsderby bei Blau-Weiß Farnstädt. Nach Lage der Dinge werden beide Mannschaften in der Abstiegsrunde der Liga starten. In dieser wiederum zählen die Punkte gegen direkte Kontrahenten. Die drei Zähler aus dem Hinspiel, das Romonta durch ein Tor von Nikola Odovic 1:0 gewann, haben die Amsdorfer schon auf dem Konto. Nun sollen im Prestige-Duell drei weitere Punkte folgen.

Obwohl die Amsdorfer acht Partien in Folge in der Verbandsliga nicht gewinnen konnten, gehen sie mit neuem Selbstvertrauen ins Spiel gegen Farnstädt. Der Grund ist die gute Leistung, die die Mannschaft im Pokal beim 0:2 gegen den 1. FC Magdeburg zeigte. Doch das ist Geschichte. Waren gegen den Drittligisten Abwehrqualitäten und Konter, so ist gegen Farnstädt jetzt die Offensivabteilung gefragt.

Reißt die Serie am Samstag?

Gunnar Schad hofft nun natürlich, dass ihm als Trainer des 1. FC Romonta Amsdorf ein Einstand nach Maß gelingt. „Irgendwann reißt jede Serie. Es wäre natürlich sehr schön, wenn unsere Serie ohne Sieg am Sonnabend in Farnstädt zu Ende gehen würde.“

Anstoß auf der Otto-Wolf-Kampfbahn in Farnstädt am Samstag ist um 14 Uhr. Als Schiedsrichter wird Franz Unger amtieren.