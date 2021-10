Robert Farle ist neuer Fraktionschef im Kreistag von Mansfeld-Südharz

Sangerhausen/MZ - Die AfD-Fraktion im Kreistag von Mansfeld-Südharz hat einen neuen Vorstand gewählt. Wie die Kreistagsfraktion am Wochenende mitteilte, ist bei der Wahl am Donnerstag Kreistagsmitglied Robert Farle zum neuen Fraktionsvorsitzenden gewählt worden. Martin Thunert und Bernd Rößler wurden demnach als stellvertretende Fraktionschefs gewählt.

Mit der Wahl löst Farle den bisherigen AfD-Fraktionsvorsitzenden im Kreistag, Hans-Joachim Klanert, ab. Farle hatte bei der Bundestagswahl am 26. September zuletzt auch den Direktwahlkreis 74 für sich entschieden, in dem er knapp mehr Erstimmen als CDU-Kandidat Torsten Schweiger für sich verbuchen konnte. Er sitzt nun als Bundestagsabgeordneter in Berlin.

Darüber hinaus ist der 71-Jährige, der gebürtig aus Baden-Württemberg kommt, im Gemeinderat des Seegebiets Mansfelder Land aktiv.