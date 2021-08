Radwegbrücke über den Leinemühlgraben in Bennungen wird erneuert

Bennungen/Berga/MZ - Positive Nachricht für Fahrradfahrer: Die Landesstraßenbaubehörde (LSBB) lässt derzeit für 165.000 Euro die Radwegbrücke über den Leinemühlgraben in Bennungen instand setzen. „An dem Bauwerk an der früheren B 80 werden der schadhafte Fahrbahnbelag einschließlich der Tragkonstruktion erneuert“, teilte LSBB-Regionalbereichsleiterin Petra Witte auf Anfrage mit. Außerdem würden das Brückengeländer ersetzt sowie die Pflasterflächen und die Treppen des Bauwerks saniert.

„Geplant ist, die Arbeiten bis 3. September abzuschließen“, betonte Witte. Voraussetzung sei aber, das Baumaterial könne rechtzeitig beschafft werden. Während der Bauzeit müssen die Radfahrer auf die Straße ausweichen, die ist halbseitig gesperrt. Es gibt eine Ampelregelung. An der Brücke hatte die Behörde die Radfahrer aufgrund des kaputten Fahrbahnbelags lange per Schild zum Absteigen aufgefordert.

An dem Radweg entlang der früheren Bundesstraße zwischen Sangerhausen und Nordhausen sind aber noch weitere Arbeiten geplant: So soll westlich von Berga der Abschnitt instand gesetzt werden, in dem sich trotz einer Sanierung vor einigen Jahren erneut größere Risse gebildet hatten. Die Behörde warnt dort mit Schildern vor den Schäden des Fahrbahnbelags. Die Reparaturarbeiten bei Berga sollen nun Ende September/Anfang Oktober beginnen.