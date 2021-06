Programm für zweiten Waldtag am Wildenstall steht schon fest

Obersdorf - Das Programm für den zweiten Südharzer Waldtag auf dem Gelände am Jugendwaldheim Wildenstall hat schon Gestalt angenommen. Ab 10 Uhr sollen Besucher dort am 11. September rund um das Thema Wald und Forst jede Menge erleben können, kündigt der Verein „Unser Wald“ an, der die Veranstaltung zusammen mit mehreren Partnern organisiert. Über 40 Aussteller aus der Forst- und Holzwirtschaft werden wieder ihre Stände aufbauen. Man kann schwere Forsttechnik bestaunen, Waldarbeitern dabei zusehen, wie sie mit traumwandlerischer Sicherheit die Motorsäge handhaben oder sich moderne Holzverarbeitungsmethoden am praktischen Beispiel anschauen.

Um 10.45 Uhr startet eine Podiumsdiskussion zum Thema „Nutzfunktionen des Waldes und ihre vielfältigen Leistungen“. Eine zweite Runde zum Thema „Möglichkeiten der CO2-Speicherung durch den Wald und seine Produkte“ beginnt um 14 Uhr. Dabei können jeweils auch Fragen aus dem Publikum gestellt werden.

Zwischen 12.30 Uhr und 17 Uhr werden Förster und Forstwirtschaftsmeister stündlich zu Führungen über die Ausstellungsfläche einladen. Wer mitgehen will, sollte sich am Stand der Rettungskräfte und Feuerwehr einfinden. Um 15.30 Uhr wird es dann spannend: Am Wildenstall wird nicht nur eine neue Waldkönigin gekrönt, sondern erstmals auch eine Elsbeerkönigin, die der Baumart, die in der Region zunehmend an Bedeutung gewinnt, ganz charmant zu mehr Aufmerksamkeit verhelfen soll. Ausreichend Parkplätze würden am Wildenstall ausgewiesen, heißt es von „Unser Wald“. Man kann aber auch per pedes anreisen. Eine Sternwanderung startet 8.30 Uhr in Morungen, Grillenberg, Wettelrode und Wippra. (mz)