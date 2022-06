Privatschule in Siersleben steht erneut vor dem Aus

Siersleben/Gerbstedt/MZ - Das Privatschulvorhaben in Siersleben steht im zweiten Jahr in Folge vor dem Aus: Trotz Ablaufens der Frist für einen Antrag beim Landesschulamt gibt es für den Verein Freie Schule Siersleben aktuell keinen Pachtvertrag für das Gelände. „Wir sind wirklich verbittert“, sagte Vereinssprecher Jens Oertel am Montag der MZ. Weil die Stadt keinen Vertrag ausgearbeitet habe und keine Sondersitzung des Stadtrats einberufen worden ist, werde man von dem Vorhaben der Privatschule auch in diesem Jahr absehen müssen. „Ohne Pachtvertrag reichen wir keinen Antrag ein“, sagte Oertel. „Das ist verworfen.“

