Prämonstratenserorden in Klosterrode feiert 900-jähriges Bestehen

Klosterrode/MZ - Um „Sein und Schein in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege“ wird es beim diesjährigen Tag des offenen Denkmals gehen. Aber im Klosterschloss in Klosterrode wird an jenem zweiten Septemberwochenende zudem noch Geburtstag gefeiert: Der Prämonstratenserorden begeht sein 900-jähriges Bestehen.

Da bis zur Reformationszeit der Prämonstratenserorden auch in Klosterrode ansässig war, ist der kleine Ort unweit von Blankenheim ein authentischer Schauplatz und in das landesweite Festprogramm integriert. So wird es am Samstag, 11. September, 10 Uhr, im Refektorium im Klosterschloss einen Gottesdienst zum Jubiläum geben.

Blankenheimer Heimatforscher plant Ausstellung

Wahrscheinlich werde auch der Historiker Dr. Sascha Bütow, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Mittelalterausstellungen, zwei Vorträge halten und darin einen Einblick in seine bisherigen Forschungsergebnisse rund um die Prämonstratenser und Klosterrode geben, war von Helma Helmbold, der Organisatorin vor Ort in Klosterrode, zu erfahren.

Am Sonntag, 12. September, zum Tag des offenen Denkmals, plane der Blankenheimer Heimatforscher Horst Stübner eine Ausstellung. In dieser will er sich einem näher gelegenen, historischen Ereignis zuwenden: Vor 50 Jahren wurde in Blankenheim die Kaufhalle eröffnet.