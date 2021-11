Polizei in MSH bittet um Mithilfe: Fahndung nach vermisster Zwölfjähriger aus Benndorf

Die Polizei in MSH sucht die vermisste Celina U.

Benndorf/MZ - Die Polizei im Kreis Mansfeld-Südharz sucht nach der zwölfjährigen Celina U. Das Mädchen wird seit Freitag (19. November) vermisst. Wie die Polizei mitteilte, kam sie nicht wie vereinbart, gegen 13.30 Uhr zurück in die elterliche Wohnung.

Gegen 21.15 Uhr wurde sie zuletzt in Begleitung eines männlichen Jugendlichen gesehen, wie sie sich zu Fuß vom Ortsausgang Benndorf gemeinsam in Richtung Helbra bewegten. Ein Fährtenhund konnte ihre Spur bis zur Sparkassenfiliale in Helbra verfolgen. Weitere Anhaltspunkte zum derzeitigen Aufenthaltsort von Celina U. gibt es derzeit nicht. Nach bisherigem Stand gibt es keine Hinweise auf eine Straftat.

Die vermisste Celina U. Foto: Polizei

Sie wird wie folgt beschrieben: Ca. 170 cm groß; schlanke Gestalt; braun-rote schulterlange Haare; zuletzt bekleidet mit einem schwarzen Kapuzen-Pullover, schwarzer Trainingshose mit weißen Kopfbildern der Musikband „KISS“ im linken Schienbeinbereich und schwarz/rosa Turnschuhen; sie führte einen rosa Turnbeutel mit sich.

Wer hat die Vermisste gesehen oder kann Angaben machen sie sich derzeit aufhält? Hinweise bitte an das Polizeirevier Mansfeld-Südharz unter Telefon: (03475) 670 293!