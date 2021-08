Pädagogen an der Grundschule in Heiligenthal erhalten Tipps zur Stressbewältigung

Heiligenthal/MZ - Hoher Leistungsdruck, fehlende Pausen im Schulalltag, Lärm und Entgrenzung von Beruflichem und Privatem sind nur einige Belastungsfaktoren, die auf die Gesundheit von Lehrkräften wirken. „Und seit letztem Jahr kommt natürlich noch der Stressfaktor Corona hinzu“, sagt Melanie Kahl von der Landesvereinigung für Gesundheit (LVG). Aus diesem Grund habe man ein Angebot für die Lehrkräfte der Naturgrundschule Heiligenthal geschaffen. Am Freitag wird es einen Workshop für das Kollegium der Grundschule zur Stressbewältigung geben.

Im vergangenen Jahr wurde die Naturgrundschule Heiligenthal in Gerbstedt erstmals als gesunde Schule zertifiziert. Da die Erziehung der Schüler zu einer gesunden Lebensweise auch gesunde Lehrkräfte voraussetze, nehme das Team auch die eigene Gesundheit in den Fokus, so Kahl. Hilfe im Umgang mit Stresssituationen und die Vermeidung von Überlastungen im Schulalltag werde der Referent Matthias Sonneberg, Dozent für Stress- und Zeitmanagement, im Rahmen der Lehrerfortbildung bieten. „Er wird aufzeigen, welche Faktoren zu Belastungen führen, wie sich gegensteuern lässt und wie ein gesundheitsfördernder Unterricht die Qualität des Lernens für Kinder verbessert“, sagt Kahl, die im Fachbereich „Gesund aufwachsen“ arbeitet.

Die Schulung sei nur intern, damit direkt Probleme in der Naturgrundschule angesprochen werden können und der Dozent auch auf konkrete Beispiele eingehen kann. Dabei sollen die Lehrkräfte lernen, wie man die Stressbalance bewusst steuern kann, sich Stress vermeiden lässt oder was konkret für die eigene Gesundheit getan werden kann. Denn: „Chronischer Arbeitsstress kann von physischen Erkrankungen über emotionaler Erschöpfung bis hin zum Burnout führen“, sagt Kahl. Statistiken würden belegen, dass die Berufsgruppe der Lehrer besonders betroffen sei, deswegen das Angebot der Landesvereinigung für Gesundheit. „Natürlich haben wir auch ähnliche Workshops für Pädagogen in Kitas, aber dieses ist jetzt speziell für das Lehrerkollegium in Heiligenthal“, so Kahl.