Neue Industriestraße zwischen Amsdorf und Etzdorf  kommt - Warum die benötigt wird

In Amsdorf wird ein Bescheid über 15,6 Millionen Euro übergeben, bis 2028 soll eine neue Trasse nach Etzdorf gebaut werden. Warum die benötigt wird.

Die aktuelle Industriestraße von und nach Amsdorf ist in die Jahre gekommen.

Amsdorf/MZ - Landrat André Schröder (CDU) konnte die Freude an diesem Mittwoch kaum verbergen - und das trotz des bitterkalten Windes, der ihm unweit von Amsdorf um die Ohren wehte. „Das ist ein guter Tag für Mansfeld-Südharz“, sagte Schröder. Schon lange Zeit werde rund um den Strukturwandel diskutiert, verhandelt und geplant - doch nun gehe es los. „Mit diesem Fördermittelbescheid kommt der Strukturwandel in Mansfeld-Südharz erstmals in die Umsetzung.“