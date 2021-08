Neue Betrugsmasche in Mansfeld-Südharz: Senioren erhalten Briefe von Inkassobüros

Eisleben/Hettstedt/Sangerhausen/MZ - Mehrere Betrugsversuche sind der Polizei in der vergangenen Woche aus verschiedenen Ortschaften des Landkreises gemeldet worden. Dabei scheinen die Betrüger eine neue Methode anzuwenden: Viele Bewohner, laut Polizei oftmals Senioren, würden Schreiben vermeintlicher Inkassobüros erhalten. In diesen wird behauptet, die angeschriebenen Personen hätten an einem Gewinnspiel der Firma „Eurowin 24 - Jackpot 6/49“ mit Sitz in Köln teilgenommen.

Unter Androhung von Inkassofirmen oder Gerichtsvollziehern würden die Personen aufgefordert, einen mittleren dreistelligen Betrag an eine angegebene Bankverbindung zu überweisen. Die Polizei rät, den Aufforderungen keine Folge zu leisten oder telefonisch oder schriftlich Kontakt zum Absender zu suchen. Vielmehr sollten Bürger eine Dienststelle aufsuchen und Anzeige erstatten.