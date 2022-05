Nach tätlichen Angriff auf Polizisten bei Hedersleben: Mildes Urteil für den Angeklagten

Halle/Eisleben/MZ - Das ging sehr zügig: Am Sonntagabend verursachte ein 23-Jähriger auf der L 160 bei Hedersleben unter Alkohol einen Unfall und wurde handgreiflich gegenüber einem Polizisten, und bereits am Mittwoch stand er deshalb bereits in Halle vor Gericht und wurde verurteilt.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<