Nach Inobhutnahme durch die Behörden in MSH: Halterin kämpft um ihre Tiere

Die frühere Halterin will von den Behörden in Obhut genommene Vierbeiner zurück haben. Vorwürfe erhebt sie auch gegen eine Tierschutzorganisation.

Auch die neun Hunde der Halterin wurden von der Behörde in Obhut genommen.

Wolferstedt - Mehr als ein halbes Jahr ist es nun her, dass der Landkreis und die Einheitsgemeinde Allstedt im Ortsteil Wolferstedt die Pferde Czardaz und Lotti sowie neun Hunde in Obhut genommen haben. Begründet wurde das mit der nicht artgerechten Haltung der Tiere. Die frühere Halterin Antje M. indes kämpft noch immer darum, die Tiere zurückzubekommen. Sie sieht sich von den Behörden ungerecht behandelt. „Wenn ich die Tiere wirklich vernachlässig hätte, könnte ich es verstehen“, sagt M. Und: „Die Tiere sind meine Familienmitglieder und stehen bei mir an erster Stelle.“