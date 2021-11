Mitarbeiter gesucht: Projektbüro soll Tourismus im Südharz stärken

Sangerhausen/MZ - Schon bald wird es in der Gemeinde Südharz eine Anlaufstelle für nachhaltigen Tourismus geben. Das kündigten der Landkreis und die Standortmarketinggesellschaft (SMG) in einer Erklärung an. Helfen werden dabei rund 1,1 Millionen Euro Fördermittel für den Tourismus im Landkreis. Das Geld wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie im Rahmen des Stark-Programms bereitgestellt. „Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor im Landkreis – gerade mit Blick auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz“, erklärt Landrat André Schröder (CDU). „Diese Themen nehmen im Strukturwandel eine Schlüsselrolle ein. Ziel ist es, auch in dieser Branche Arbeitsplätze zu erhalten und zu schaffen.“

Das Geld soll im Wesentlichen für das Projektbüro, das von der SMG eingerichtet wird, und die damit verbundenen Angelegenheiten eingesetzt werden. „Wir wollen die Region zukunftsfähig machen“, sagt Stefanie Müller, Leiterin Tourismusmanagement der SMG. Nachhaltigkeit bedeute, die Region so zu erhalten, wie man sie heutzutage vorfinde, erläutert die Expertin.

Stelle in der Gemeinde Südharz ist auf vier Jahre befristet

Vier Mitarbeiter sollten im Projektbüro, dessen genauer Standort noch nicht klar ist, einmal arbeiten. Die Stellenausschreibungen laufen bereits und sind auf vier Jahre befristet. Denn so lange ist das Projekt erst einmal angelegt. Allerdings ist auch klar, dass es danach weitergehen soll. „Die Gemeinde Südharz soll zu einer Pilotregion werden“, sagt Müller. Gewissermaßen eine Blaupause, die man auch auf den gesamten Landkreis anwenden kann. „In Südharz befassen sich einfach schon viele Akteure mit dem Thema Nachhaltigkeit“, so Müller. Man wolle in dem künftigen Büro unter anderem weiter für das Thema werben, Unternehmen beraten und miteinander vernetzen und überregionale Strahlkraft entwickeln. So soll es etwa Zertifizierungen oder Weiterbildungsveranstaltungen geben.

Das Projektbüro soll eine Austausch- und Wissensplattform werden, von der der gesamte Landkreis profitieren soll. Die Zusammenarbeit mit den touristischen Akteuren vor Ort steht im Fokus. „Die angestrebten Strukturwandel-Projekte im Landkreis Mansfeld-Südharz werden langsam konkret und sichtbar“, sagt Landrat Schröder und kündigt an, dass auch im Bereich Tourismus bis zum Jahr 2025 ein Imagewandel vollzogen wird, der langfristig neue Arbeitskräfte anzieht. „Impulse, Wissen und Erfahrungen zur Umsetzung eines nachhaltigen Tourismus werden so allen Akteuren dauerhaft bereitstellt“, erklärt die Geschäftsführerin der SMG, Diana zur Horst-Schuster.