Mit Video: Spezialfirma baut absturzgefährdete Teile vom Fördergerüst der Schachtanlage Nienstedt ab

Nienstedt/MZ - Der weiße Arm des Schwerlastkrans ist schon von Weitem zu sehen. Direkt neben dem Fördergerüst auf dem Nienstedter Schachtgelände ragt er in den Himmel. Hoch oben auf der Umlaufbühne sind zwei winzige neongelbe Punkte zu erkennen. Ronny Wandkowski und Frank Becker vom Transport- und Abbruchunternehmen Profil aus Helbra stehen in ihren Warnwesten in knapp 60 Meter Höhe und lassen mit dem Schneidbrenner feurige Funken sprühen.