Mädchen und Jungen aus dem Kinderheim Harkerode hängen Nistkästen im Selketal auf

Harkerode/MZ - Hans-Peter Friebel aus Wiederstedt ist ein Naturfreund. Er gehört dem Harzer Wanderverein an und der 73-Jährige gibt gern sein Wissen über die heimische Flora und Fauna an die junge Generation weiter. Deshalb stand er Torsten Frickes Bitte auch sehr offen gegenüber. Der Vorsitzende der Stiftung Kinderheim Harkerode bat ihn nämlich darum, mit den Mädchen und Jungen doch in den Herbstferien etwas zu unternehmen.

Und so wanderte der Wiederstedter jetzt gemeinsam mit 15 Mädchen und Jungen aus dem Kinderheim bei Meisdorf auf dem Naturlehrpfad an der Selke entlang. Dort kann man ganz nebenbei einiges Wissenswertes zu Bäumen, Pilzen und auch Fischen erfahren. Und man kann sich auch sportlich betätigen. Genau das Richtige für Kinder und Jugendliche, wie Friebel findet. Und offenbar seine jungen Wanderbegleiter auch, denn das Echo war durchweg positiv. „Alle fanden, dass es ein sehr schöner Herbsttag in der Natur gewesen war“, so Friebel.

Unterschiede der verschiedenen Nistkästen erklärt

Am letzten Ferientag brachte Friebel dann die Natur zu den Kindern nach Harkerode. Gemeinsam mit einigen Mädchen und Jungen befestigte der Senior in den Bäumen im Park vorm Kinderheim Nistkästen. Natürlich nicht einfach so. „Ich fertige schon sehr lange für die verschiedenen Vogelarten geeignete Kästen. Sieben verschiedene Kästen sind das, denn der Mauersegler stellt andere Ansprüche an seine Unterkunft als die Meise beispielsweise.“ Die Nistkästen wurden bislang in den von den Mitgliedern des Harzer Wandervereins geschützten und unterstützten Wäldern aufgehangen. Nun hängen diese auch nahe des Kinderheims.

Friebel erläuterte den Mädchen und Jungen nicht nur die Unterschiede der verschiedenen Nistkästen, sondern erklärte ihnen auch, dass die Kästen gepflegt und gereinigt werden müssen, damit sich die Vögel darin wohlfühlen können. Und wie das Säubern funktioniert, zeigte er ihnen natürlich auch. Insgesamt 25 Nistkästen werden es schließlich sein, die rings um das Kinderheim einen Platz finden werden. Die nächste Aktion, an der sich der Wiederstedter Naturfreund beteiligen wird, ist die am Sonntag in Saurasen geplante Baumpflanzaktion des Wandervereins.