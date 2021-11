Lothar Kühne war 51 Jahre lang Vorsitzender des SV Welbsleben

Welbsleben/MZ - Rückblick. Wir schreiben das Jahr 1970. Brasilien wird durch einen 4:1-Erfolg über Italien Fußball-Weltmeister. In der DDR sichert sich Carl Zeiss Jena den Meistertitel, Trainer der Mannschaft ist Georg Buschner. In der Bundesrepublik wird Borussia Mönchengladbach Meister. Willy Brandt und Willi Stoph treffen sich in Erfurt, die Beatles trennen sich.

Bei Traktor Welbsleben werden die Weichen für die Zukunft gestellt. Bei den Nordlichtern steht die Wahl eines neuen Vorstandes auf dem Programm. Lothar Kühne, seit 1963 zweiter Vorsitzender im Verein, stellt sich zur Wahl. Und wird zum Vorsitzenden gewählt. Was damals niemand ahnt, mehr als fünf Jahrzehnte führt der den Verein. Erst vor kurzem gibt der mittlerweile 82-Jährige den wichtigsten Posten im Verein an seinen Nachfolger Roman Mages ab.

Immer Interesse am Fußball

„Ich hatte immer Interesse am Fußball“, sagt Kühne lapidar zu den Gründen seiner langen Amtszeit. Zunächst als Spieler - „Ich war Verteidiger und schon ein bisschen hart“ - dann als Vereinsvorsitzender, und das eben 51 Jahre lang. Bereut hat Lothar Kühne den Schritt, den Verein zu übernehmen nie. „Nein, es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht“, sagt er. Und hat ein Dankeschön an viele langjährige Mitstreiter parat: „Ich hatte aber auch viele gute Unterstützer an meiner Seite, habe viele mit in die Arbeit einbezogen. Die Zusammenarbeit mit Sportlern und Unterstützern hat immer funktioniert. So hat es gut geklappt.“

Zweimal Kreismeister

Besonders gut geklappt hat alles in den Jahren 2002 und 2007. Da schnappten sich die Welbsleber den Kreismeistertitel, dazu kam der Pokalsieg im Jahr 1994. Lothar Kühne war da natürlich immer dabei. Überhaupt: Es gab kaum ein Spiel der Welbsleber Mannschaft, das der Vereinsvorsitzende nicht gesehen hat. Als Kühne im Gespräch mit der MZ sagt, dass er Niederlagen seiner Mannschaft gelassen hingenommen hat, erntet er von Roman Mages Widerspruch. Der langjährige Trainer des SV Welbsleben lacht und sagt: „Manchmal gab es dann schon eine richtige Ansage von ihm.“ Andererseits war Lothar Kühne nach den Partien seiner Mannschaft immer bereit, mit den Spielern einen Stiefel Bier zu trinken. „Den hat er immer ausgegeben“, lacht Mages.

Fast immer war seine Frau Monika an seiner Seite. Sie amtierte als Frauenwartin im Verein, leitete die Gymnastik- und Wandergruppe. „Sie hat sich selbst dazu entschlossen, bei uns mitzumischen“, sagt Lothar Kühne.

22 Jahre Bürgermeister

Mitgemischt hat Lothar Kühne auch im Ort. 22 Jahre, von 1986 bis 2008, amtierte er als Bürgermeister von Welbsleben. „Klar habe ich mich da auch um den Sport gekümmert“, sagt er. Jetzt, nach seinem Abschied als Chef, hofft er, dass der Verein weiterhin positive Schlagzeilen schreibt. Dafür verantwortlich ist nicht zuletzt Roman Mages, der künftig die Geschicke beim SV Welbsleben leitet. Er sagt: „Ich werde hier jetzt nicht die Revolution ausrufen und nichts Bewährtes umkrempeln. Ich hoffe, ich kann alles genauso wie Lothar Kühne locker und in guten Bahnen weiterleiten. Hier haben alle Spaß am Sport, das soll so bleiben.“