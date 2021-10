Leitsystem für Touristen in Mansfeld-Südharz - Landrat will seit Jahren geplantes Projekt umsetzen

So sehen Schilder des Leitsystems in Nordhausen aus.

Sangerhausen/MZ - Landrat André Schröder (CDU) will verstärkt auf touristische Ziele in MSH aufmerksam machen. Dazu soll die Idee eines Einheitlichen Touristischen Leitsystems (ELTS) wiederbelebt werden. Das erklärte Schröder am Rande des Harzer Tourismustages, der in dieser Woche in Sankt Andreasberg stattfand. „Dieses Projekt, das seit vielen Jahren geplant, aber nicht realisiert wurde, verdient eine neue Chance“, sagte Schröder, der seit wenigen Wochen Landrat ist.

Ziel ist es, mit Hilfe der Standortmarketing GmbH auf wichtige, überregional bedeutsame Attraktionen im Landkreis hinzuweisen. Mit einer durchgehenden Beschilderung sollen diese touristischen Ziele im Landkreis aufgewertet werden.

Die Finanzierung soll fast ausschließlich aus Fördermitteln des Landes erfolgen. „Das Projekt wird dem Kreistag im Rahmen des Beschlusses zum Doppelhaushalt 2022/2023 zur Entscheidung vorgelegt, zu erbringende Eigenmittel sind bereits im Haushaltsplan vorgesehen“, sagte Schröder. So ein Leitsystem gibt es beispielsweise bereits im angrenzenden Landkreis Nordhausen.

Dabei wird auf großen braunen Schildern teils auch für Ausflugsziele im benachbarten Mansfeld-Südharz geworben. Der jährliche Tourismustag des Harzer Tourismusverbandes (HTV) gilt als Branchentreff der Touristiker der Region. Schröder ist dort in den HTV-Vorstand gewählt worden.